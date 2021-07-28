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SAKARYA - İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

SAKARYA - İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

- Polis ekiplerinin şüphelinin adresine düzenlediği operasyon - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü binası İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısı Sakarya 'da yakalandı - Polisleri görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, evin etrafını saran ekiplerce gözaltına alındıSAKARYA (AA) - İstanbul'da minibüs şoförünün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin aranan zanlı Sakarya 'da yakalandı.Pendik ilçesinde 17 Temmuz'da tartıştığı minibüs şoförü S.K'yi silahla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen firari şüpheli H.Y'nin Serdivan ilçesinde olduğu belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kemalpaşa Mahallesi'ndeki adrese, özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Polisleri görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, evin etrafını saran ekipler tarafından yakalandı.Şüpheli H.Y, işlemlerinin ardından İstanbul polisine teslim edildi.

Minibüs Şoförü Operasyon Silahlı Saldırı Gözaltı Özel Harekat Polisleri 

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