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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

SAKARYA - İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

- Programın yapıldığı Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler. - Katılımcılardan detay görüntüler. - Kuran'ı Kerim tilavetinden, ezgi dinletisinden, atılan sloganlardan, konuşmalardan ve duadan görüntüler. Sakarya 'da, İsrail'in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen programa, Sakarya lılar ile burada yaşayan Filistin, Suriye ve Iraklılar katıldı.
Kur'an - ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkiye ve Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi, "Hamas'a selam direnişe devam" şeklinde slogan attı.Ezgi ve marşların seslendirildiği programda konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya İl Başkanı Ali Ahmet Çelik, İsrail'i kınamanın ötesine geçilerek her türlü ilişkinin kesilmesi gerektiğini ifade etti.
İslam ülkelerine birlik olma çağrısında bulunan Çelik, Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya dek mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.Program, Tarihi Orhan Camisi imam hatibi Mustafa Aydın'ın yaptırdığı dua ile sona erdi.

Özgürlük Protesto İslam İsrail Saldırı 

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