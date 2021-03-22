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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAKARYA - İlkokul öğrencileri Dünya Su Günü'nde Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yaptı

SAKARYA - İlkokul öğrencileri Dünya Su Günü'nde Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yaptı

- Öğrencilerin Sapanca Gölü kıyısında yaptığı temizlikten detay görüntüler - Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu Müdürü Cemal Yama'nın açıklaması - Öğrencilerden Elvin Taş ve Nisa Nur Kahraman'ın açıklamaları Sakarya 'da ilkokul öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Sapanca Gölü sahilinde atık malzeme topladı.Göl kenarına öğretmenleri eşliğinde gelen Arifiye ilçesi Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri, eTwinning "Bir Damla Su" projesi kapsamında salgın kurallarına uyarak kıyı şeridinde temizlik gerçekleştirdi.Okulun Müdürü Cemal Yama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Su Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Öğrencilerimizle Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Sapanca Gölü'nün etrafındaki atıkları temizleyerek farkındalık oluşturduk. Proje koordinatörüne teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrencilerden Elvin Taş da gölleri temiz tutmak için farkındalık projesine katıldıklarını belirterek, "Göllerimizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım, gelecek neslimize dünyamızı temiz bırakalım." diye konuştu.
Öğrenci Nisa Nur Kahraman da göllere çöp atılmaması ve çevrenin temiz tutulması çağrısında bulundu.

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