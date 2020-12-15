Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Sakarya güne yağmurla başladı

Sakarya güne yağmurla başladı

Yağmurun etkisini gösterdiği ilçeler

Sağanak Yağış Karya Akalan Su Baskını Gesi 

-Yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinden geçen vatandaşlar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından, Sakarya'da yağmur etkili olmaya başladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından Sakaryalılar güne yağmurla başladı.
Saat 06.00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de en işlek yerlerden olan Atatürk Bulvarı ve Gar Meydanı’nın bulunduğu Adapazarı ilçesi oldu. İlçede yağmura hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş korunmak için dükkan tentelerinin altından giderken bazı vatandaşlar ise şemsiyeleri ile gidecekleri yere gitmeye çalışırken yağmur ise gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda ise, “Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
(OK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement