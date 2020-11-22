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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

SAKARYA - Emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti

- Emniyet ekiplerinin KPSS oturumuna geç kalan adayları merkezlere götürmesinden detay görüntüler Sakarya 'da emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetiştiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020 - KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu. Saat 10.00'da kapılarını kapatan sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların imdadına polis ekipleri yetişti. Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları ekip otolarına bindirerek sınavın yapıldığı okullara getirdi. Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan vatandaşlar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı. Adaylar, kendilerine yardımcı olan emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Sınav Merkezleri Polis Karya Kullar Polis Ekipleri 

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