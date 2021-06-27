Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

SAKARYA - Elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı

- Olay yeri - Kaza yapan araçtaki hasar - Yaralıların yakınları Sakarya 'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.Mustafa Ç. yönetimindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi bağlantı yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Kazada sürücü Mustafa Ç, eşi Neva Ç. ile çocukları yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Neva Ç, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk Müdahale Polis Elektrik Direği Sağlık Personeli Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement