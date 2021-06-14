SAKARYA - (DRONE) - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
- Cadde ve sokaklardan drone görüntüsüDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorSAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik yaşanıyor. Sakarya 'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.Hafta sonları vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde de sakinlik hakim oldu.Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. - DüzceDüzce'nin cadde ve sokakları da kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.Kısıtlamadan muaf çalışanların dışında, cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.Polis ve jandarma ekipleri, şehir giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. - KarabükKarabük'ün normal zamanda işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Albay Karaoğlanoğlu ve Fevzi Fırat caddeleri ile Kent Meydanı sessizliğe büründü.UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.Kent giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan denetim noktalarında polis, jandarma ve bekçiler, kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor. - ZonguldakZonguldak'ta kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi.Kentin normal zamanlarda en işlek yerlerinden Gazipaşa ile Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim olurken, polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. - KocaeliKocaeli'de Kent Meydanı'nın yanı sıra Fethiye Caddesi ile Yürüyüş Yolu boş kaldı.Kentin farklı yerlerinde oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri, araçları durdurarak denetimlerini sürdürüyor.Ana güzergahlarda istisna kapsamında olan az sayıda araç yer alıyor. - Bolu ve BartınBolu'da kısıtlama kapsamında mahalle, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Kentin en işlek İzzet Baysal Caddesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Orman ve Karaçayır Parkı boş kaldı.Kent merkezinden geçen D - 100 kara yolunda da araç sayısında büyük oranda azalma yaşandı.Polis ekipleri, kontrol noktalarında maske, mesafe ve hijyen kontrolleri yapıyor.Bartın'da da kısıtlama nedeniyle kent genelinde sessizlik yaşanıyor.
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