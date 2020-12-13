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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - (Drone) Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

SAKARYA - (Drone) Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakin

- Cadde, sokak ve parklardan drone çekimleriDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokaklar sakinSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde büyük oranda uyuldu.Ülke genelinde 11 Aralık saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve meydanlar boş kaldı. Sakarya 'da normal zamanda kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakimdi.Hafta sonları yoğunluk yaşanan Donatım Park da sessizliğe büründü.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Karya Çekim 

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