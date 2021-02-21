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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki illerin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki illerin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

- Cadde ve sokaklardan drone görüntüleri Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki illerin cadde ve sokaklarında sessizlik hakimSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Sakarya 'da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Sakarya 'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Hafta Sonu Koronavirüs Karya 

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