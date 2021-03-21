SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'yüksek ve çok yüksek riskli' illerde sessizlik hüküm sürüyor
SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hüküm sürüyor - Cadde ve sokaklardan detay görüntülerDoğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" illerde sessizlik hüküm sürüyorSAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "yüksek ve çok yüksek riskli" iller arasında bulunan 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Sakarya 'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sakinlik hakim.Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı gözlendi.Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
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