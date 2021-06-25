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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

SAKARYA - Devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

- Kaza yeri - İtfaiye ekipleri ve vatandaşların kazaya müdahalesi - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin traktörün altından çıkarılması - Cesedin cenaze aracına konulmasıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.Pınarlı Mahallesi'ndeki bahçesine ot kesmek için giden Yusuf Keskin'den (63) bir süre haber alamayan yakınları, kontrol etmeye gittikleri alanda traktörü su kanalına devrilmiş halde buldu.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Traktörün altında kalan Keskin, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Keskin’in öldüğü belirlendi. Keskin'in cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.Bu arada Keskin’in oğlunun da 4 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Jandarma Cenaze Trafik Kazası Su Kanalı Cenaze Aracı 

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