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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
SAKARYA - Depoda çıkan yangının sıçradığı binadaki çift yaralandı

SAKARYA - Depoda çıkan yangının sıçradığı binadaki çift yaralandı

- Yangın çıkan depodan görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Dumandan etkilenen itfaiye ekipleri Sakarya 'da bir depoda çıkan yangının sıçradığı binadaki çift yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde bir evin deposunda çıkan ve yanındaki binaya da sıçrayan yangında 2 kişi yaralandı.Karaosman Mahallesi Beşik Sokak'ta bir evin depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İçerideki tahta ve plastiklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler, deponun yanında bulunan 3 katlı binaya da sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Binanın ikinci katına sıçrayan alevler nedeniyle yüzünden yaralanan Nurhan ve Özcan Ç. çiftine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu.İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.Depoda ve yanındaki binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sağlık Ekibi Karya Yangına Müdahale 

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