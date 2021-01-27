Sakarya’daki patlama sesinin kaynağı öğrenildi

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( SAKARYA - 2)-Hem Sakarya’da, hem Eskişehir’de yankılanan patlama sesi, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmış SAKARYA



- Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama sesi, çok sayıda ekibi harekete geçirmişti. Paniğe sebep olan ve çok sayıda vatandaşı korkutan sesin kaynağının, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklı meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan Hendek’te duyulan patlama sesinin aynısı, Eskişehir’de de yankılandı. Ekipleri harekete geçiren olay, Hendek ilçesindeki bir su fabrikasının olduğu bölgede saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden gelen patlama sesleri üzerine harekete geçen itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekibi kısa sürede olay yerine ulaştı. Bölgede bulunan fabrika ile çevrede arama yapan ekipler, herhangi bir yangın ve patlamanın olmadığını tespit etti. Eskişehir’de sonik patlama sesi duyuldu Ekipler, patlama sesinin kaynağını araştırırken, çok sayıda vatandaş da bölgede toplandı. Hendek ilçesinde patlama sesinin yankılandığı sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi duyuldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden patlama sesine ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada: "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir" denildi. Vali Kaldırım: “Patlama veya olumsuzluk yok” Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, patlama iddiasına yönelik yaptığı açıklamada, seslerin sonik patlamadan kaynaklandığını belirterek, "Kıymetli hemşehrilerimiz, ilimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir. Saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. “Bizde buraya heyecanla geldik” Sesler üzerine bölgede toplanan vatandaşlardan Kenan Esenboğa, "Hendek ilçesinde saat 16.30 sıralarında çok yoğun, şiddetli bir patlama duyduk. Bildiğiniz üzere Hendek'te çok patlama oldu. Bizde buraya heyecanla geldik. Polis ekiplerinin arkasına takıldık. Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız burada çalışıyor. Bizlerde polis ve jandarmayla beraber geldik. Olay yerinde hiç bir şey yok. Asılsız ihbar olduğu söyleniyor. Bütün ekipler burada. AFAD, jandarma, polis, itfaiye hepsi burada. Bizde, 'akrabalarımıza bir şey oldu mu?' diye geldik ama bir şey bulamadık" ifadelerini kullandı. (HFV-



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