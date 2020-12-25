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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Sakarya’da yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Olay yeri

Hastane Aybaşı Alabalık Sağlık Ekipleri Yaralı Çocuk 

-Kalabalıktan detay
-Yaralıların hastaneye nakledilmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise yaralandı. Yangın, Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonrasında bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında evde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 çocuğun ise yaralandığı öğrenildi. Ekiplerce ev söndürülürken, yaralı çocuk ise hastaneye kaldırıldı. (BCT-
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