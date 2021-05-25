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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sakarya’da yakalanan BAE ajanının iddianamesi kabul edildi

Sakarya’da yakalanan BAE ajanının iddianamesi kabul edildi

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( SAKARYA )- 159 sayfalık iddianame hazırlandı, 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi- 17 Haziran’da hakim karşısına çıkacak SAKARYA

Casus Karya Akalan Hapis Cezası Askeri Casusluk 


- BAE için çalıştığı tespit edilince Sakarya'da yakalanıp tutuklanan Ürdün vatandaşı Ahmet Mahmoud Ayesh Al Astal hakkında hazırlanan iddianamede “siyasal veya askeri casusluk” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. BAE(Birleşik Arap Emirlikleri) için casusluk yaptığı iddia edilen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal “siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçunu işlediği belirlenmiş, şüpheli istihbari çalışma sonucu Sakarya’da yakalanıp tutuklanmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Astal, hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Astal hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 159 sayfalık iddianame hazırlandı. Bu iddianame, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianemede Türkiye'nin gündemine oturan BAE ajanı olduğu iddia edilen Astal için, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçu ile "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan toplam 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Şu anda Sakarya'da tutuklu bulunan Astal 17 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. (BCT-
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