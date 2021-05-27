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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'da vinçli duba şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

Sakarya'da vinçli duba şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu

- Karaya oturan vinçli dubadan detaylarSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Karasu ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturan vinçli dubanın kurtarılması için çalışma yapılacak.Karadeniz'in Karasu ve Kocaali kıyılarında bir yıldan bu yana gemi batığı parçaları ve atık madde toplayan özel firmaya ait "Delta Efe" isimli duba, şiddetli rüzgar yüzünden 300 metre açıktan kıyıya sürüklendi.Yaklaşık 300 tonluk gemi, Küçükboğaz mevkisinde karaya oturdu.Üzerinde vinç bulunan dubanın kurtarılması için yarın çalışma başlatılacak.

Karya Şiddetli Rüzgar 

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