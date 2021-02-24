Sakarya'da vakalar artınca denetimler sıklaştırıldı

-Ekiplerin dükkanlara girerek uyarması

-Esnaf Abdullah Güney röportaj

-Vatandaş Recep Keskin röportaj



( SAKARYA )- Polis ekipleri, vatandaşı kurallara uyması yönünde uyarıyor- Denetimlerin sıklaştırılmasından memnuniyet duyan Abdullah Güney:- “Yasaklara uyulması için bu denetimler şarttı” SAKARYA



- Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı neticesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, denetimlerini sıklaştırdı. Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda ilçede denetimler sıklaştı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ve bekçiler, ilçe merkezinde trafiğe kapalı alan başta olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşlara kurallara uyması noktasında uyarılarda bulunuyor. Halk olarak kurallara uymalıyız Denetimlerin sıklaştırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Abdullah Güney, “Bunu yapmazlarsa zaten kimse yasaklara uymuyor. Yasaklara uyulması için bu denetimler şarttı, diye düşünüyorum. Esnaflar olarak bir an önce açılmasını bekliyoruz. Esnaflar, Karasu’da, Türkiye’nin her yerinde zor durumda. Onun için 1 Mart’ta yapılacak olan açıklamayı bekliyoruz. Halk olarak kurallara uymalıyız. Uymazsak hastalık çok daha uzun süre sürecek. Bitmeyecek diye bir şey yok bitebilir. Sadece kurallara uyarak, insanları uyarırsak daha çabuk biteceğine inanıyoruz” dedi.

Kısıtlamalarda elimizden geldiği kadarıyla evlerimize geçiriyoruz Pandemi ile mücadelede vatandaş olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Recep Keskin, “Emniyet güçlerimiz denetimlerini gayet güzel yapıyor. Vatandaş olarak biz sokağa çıkma kısıtlamalarında elimizden geldiği kadarıyla evlerimize geçiriyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Hijyen, temizliğimizi elimizden geldiği kadarıyla uyguluyoruz. Şu zamana kadar güzel gidiyor, bu saatten sonra da güzel gideceğini umut ediyoruz” diye konuştu.

(EA-BCT-



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