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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Sakarya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Detaylar

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Tutuklanan şüphelilerin adliyeden çıkarılışı

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, JASAT ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.B., A.Ü. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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