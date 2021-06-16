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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 23 gözaltı

Sakarya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 23 gözaltı

Polislerin adreslere girmesi, evde arama yapılması, şüphelilerin gözaltına alınması, ele geçirilen uyuşturucuların görüntüsü

( SAKARYA )- Sakarya'da 20 adrese yapılan eş zamanlı baskın saniye saniye görüntülendi- Adreslerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla böyle yakalandılar SAKARYA

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- Sakarya'da alınan istihbarat üzerine iki farklı mahallede 20 ayrı adrese yapılan uyuşturucu baskınında kilo 800 gram bonzai ile birlikte extacy, kenevir bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken 23 kişi gözaltına alındı. Baskın anı, narkotik köpekleriyle evlerde yapılan arama ve şüphelilerin yakalanma anı Emniyet tarafından saniye saniye görüntülendi Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sıkı bir teknik takibin sonunda büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Ekipler, Erenler ilçesinde bulunan Küpçüler ve Yeni Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 20 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Girilen adreslerde 4 kilo 800 gram bonzai, 14 kök hint keneviri, 3 gram toz extacy, 86 adet hap extacy maddesi ele ile birlikte 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 23 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Eş zamanlı düzenlenen operasyon anı, Emniyet ekiplerince saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin adreslere girip narkotik köpekleriyle arama yaptığı ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer aldı. Sakarya Polisi'nin yaptığı başarılı çalışma sayesinde şehirde yüzlerce kişinin uyuşturucu maddeyle zehirlenmesi önlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AÇ-
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