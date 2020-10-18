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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Sakarya’da şehit düşen polis memuru Ankara’da toprağa verildi

Sakarya’da şehit düşen polis memuru Ankara’da toprağa verildi

Cenazeden görüntüler

Şehit Hastane Baba Ocağı Polis Memuru Dur İhtarı 

-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Sakarya’da, dur ihtarına uymayan aracı yakalamak için peşine düşen ve geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan, son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün Sakarya’da dur ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalışırken geçirdiği kaza sonucunda ekip arkadaşı Özkan A. ile yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk babası olan polis memuru Mehmet Tekcan (32) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit düşen polis memuru için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Düzenlenen tören sonrasında baba ocağı olan Ankara’ya getirilen şehit Mehmet Tekcan’ın naaşı, yakınlarından helallik alınmasının ardından Elmadağ ilçesi Hasanoğlan mahallesinde defnedildi. Şehit Tekcan’ın 6 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan ise babası gibi “yunus polis” üniforması giyerek asker selamı verdi. Şehit Tekcan’ın cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte birçok vatandaş katıldı.

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