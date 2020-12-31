Sakarya'da polis merkezi yanında silahlı kavga: 1 yaralı

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( SAKARYA )- Karakol yanında silahla vurarak kayıplara karıştı SAKARYA



- Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan polis merkezi yanında bacağından silahla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken vuran kişi ise olay yerinden kaçtı. Olay, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan polis merkezi yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdivan Polis Merkezi yanında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulan K.D. kanlar içinde yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken vuran kişi ise kayıplara karıştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. (OK-BCT-



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