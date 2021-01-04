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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da, plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı

Sakarya’da, plaj malzemelerinin bulunduğu depo alev alev yandı

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Polis Karya Trol 

-Yangın yeri
-Ekiplerin çalışması

( SAKARYA )- Küle dönen depoda can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile üç yüze yakın şezlongun bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ş.’ye ait olduğu öğrenilen, içerisinde sürat motorları, buzdolapları, masa ve sandalyeler ile üç yüze yakın şezlongun bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında depo ve içerisindekiler kullanılamaz hale gelirken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. (OK-BCT-
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