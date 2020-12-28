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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya'da orman yangını...Ekipler ve vatandaşlar alevlerle boğuştu

Sakarya'da orman yangını...Ekipler ve vatandaşlar alevlerle boğuştu

Yangın bölgesinden detaylar

Polis Jandarma Uyuşturucu Karya Orman Yangını 

-Yangın söndürme çalışmaları detaylar
-Polis ekiplerinin söndürülen bölgede inceleme yapması
-Alkol şişesi ve uyuşturucu malzemeleri detay
-mahalle muhtarı röportaj

( SAKARYA )-Uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiler yüzünden çıkan yangın paniğe neden oldu-Söndürme çalışmalarına yardım eden Mahalle Muhtarı Yavuz: “Ciğerlerimizi kurtardık” SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ve Arifiye ilçesi sınırlarında bulunan İl Ormanında uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişiler yangına sebep oldu. Paniğe sebep olan orman yangın çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Sapanca ile Arifiye ilçesi arasında bulunan İl Ormanı içerisinde meydana geldi. Ormanlık alana gelerek uyuşturucu ile alkol kullanan kişilerin yangına sebep olduğu iddia edildi. Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde çıkan yangını fark eden mahalleli ekiplere konuyu bildirerek, hemen bölgeye koştu. Büyüyen yangın bölgedeki ağaçları sardı. İtfaiye, polis ve vatandaşların seferber olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının çıktığı bölgede bulunan alkol şişeleri ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler tespit edildi. Ciğerlerimizi kurtardık Yangın sonrasında bölgeye koşarak söndürme çalışmalara yardım eden Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Yavuz, “Mahallemizin ayakta olan gençleri arayınca kalktık hep birlikte. Biz elimizden geleni yaptık, burası bizim. Soluk aldığımız bir yer burası. Maalesef bilmediğimiz kişiler buraya geliyor ve baş edemiyoruz, nereden geldiklerini de bilmiyoruz. Benim mahallemde böyle bir şey yok. Burası kontrolsüz kaldığı için olay bu, yazık günah. Mahallemin gençlerine, emniyet ekiplerine, jandarmaya ve itfaiyeye teşekkür ediyorum herkesten Allah razı olsun. Ciğerlerimizi kurtardık işin özü bu” dedi.
Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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