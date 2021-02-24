Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sakarya'da nefes kesen çığ tatbikatı

Sakarya'da nefes kesen çığ tatbikatı

Tatbikattan detaylar

( SAKARYA )- JAK ve AFAD, çığda gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı yaptı- Ekipler çığ altında kalan 4 kazazedeyi böyle kurtardı SAKARYA

Kurtarma Tatbikatı Çığ Altında Tatbikat Arazi Aracı Kabiliyet 


- Sakarya AFAD ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekiplerinin çığ düzen arazide mahsur kalan 4 kazazedeyi kurtardıkları ‘Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı’ nefes kesti. Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekipleri ile Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JAK ekipleri hizmet içi eğitimler kapsamında gerçeğini aratmayan ‘Çığda Arama Kurtarma Tatbikatı’ gerçekleştirdi. Tatbikata AFAD 40 personel, 2 K-9, 1 adet 8x8 Argo arazi aracı, JAK 8 personel, 4 kar motoru, 2 K-9 ile katılım sağladı. Tatbikat; toplam 48 personel, 4 arama köpeği, 4 kar motoru ve 1 8x8 ambfibi aracın katılımı ile yapıldı. Düzenlenen tatbikatta AFAD ve JAK ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetleri de geliştirilerek, olası görevlerde daha koordine halde çalışmaları hedeflendi. Tatbikatta, çığ düşen arazinin değerlendirmesini yapan ekipler risk ve müdahale şekillerini belirledi. Ekiplere ait K-9’larla yapılan aramalarda 2 kazazedeye ulaşıldı. Kaba sondalama ve sonrasında ince sondalama tekniklerinin uygulanarak son 2 kazazedeye ulaşılmasının ardından tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi. (BCT-ÖZ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı