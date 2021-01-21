Sakarya’da imalathane gibi iki eve baskın: 227 adet kaçak alkol şişesi ele geçirildi

-Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler fotoğraf



( SAKARYA )- Kaçak içki operasyonunda 2 gözaltı SAKARYA



- Sakarya’nın Geyve ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda satışa hazır şekilde hazırlanmış 227 adet kaçak içki şişesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Geyve ilçesi Kozan Mahallesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekiplerce yapılan çalışmada F.Ö. ile Ş.Ö. isimli 2 şahsın yaşadığı ikametlere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 227 adet çeşitli ebat alkol şişeleri içerisinde satışa hazır bir şekilde hazırlanmış alkollü içki, 260 adet çeşitli ebatlarda boş alkol şişesi, 2 adet şişelere alkol koymada kullanılan huni ve yapım aşamasında kullanılan şişe kapakları ele geçirildi. Öte yandan, F.Ö. isimli şahsın evinde yapılan detaylı aramada ise; 1 adet S 080 marka tüfek, 1 adet alfamax markalı havalı tüfek ve 1 adet seri numarası bulunmayan eski tüfek ele geçirildi.Ş.Ö. isimli şahsın adresinde yapılan arama sonucunda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Konu ile ilgili Geyve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanıldı. F.Ö. ve Ş.Ö. isimli şahıslar alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.



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