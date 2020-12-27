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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sakarya’da iki katlı ahşap evin çatı katı alev alev yandı

Sakarya’da iki katlı ahşap evin çatı katı alev alev yandı

Çatı katının alev alev yanışı

Çevre Kirliliği Çatı Katı Ahşap Ev Karya İtalya 

-İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etmesi
-Olay yerinden fotoğraflar

( SAKARYA )-Sakin şehir Taraklı’da paniğe yol açan yangın SAKARYA

- Sakarya’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip Taraklı ilçesinde bulunan iki katlı ahşap evin çatısı alev alev yandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında çıkan ve paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altın Sokak üzerinde ikamet eden Ali Ö.’e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin çatısını sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Sakin şehir unvanına sahip ilçede sokağa çıkma kısıtlamasında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında herhangi bir can kaybının olmaması sevindirirken, evde maddi hasar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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