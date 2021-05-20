Sakarya'da göletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardı
- Polis memurunun martıyı sudan çıkarması - Polis memurunun martı ile fotoğrafıGöletteki yaralı martıyı suya giren polis kurtardıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde yaralı halde gölette çırpınan martıyı polis kurtardı.Aziz Duran Parkı'ndaki vatandaşlar, gölette bir martının çırpındığını belirterek, devriye görevi yapan yunus ekiplerinden yardım istedi.Bunun üzerine, bir polis memuru gölete girerek martıyı bulunduğu yerden aldı.Polis memuru, kurtardığı martıyı veteriner hekime götürmeleri için bölgeye gelen belediye görevlilerine teslim etti.Polisin davranışı çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
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