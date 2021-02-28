Sakarya’da feci kaza, ortalık savaş alanına döndü: 2’si çocuk 6 yaralı

-Yaralananlar detay

-Kaza sonrası çekilen araç ve yaralı fotoğrafları



( SAKARYA )- Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 2 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen ve ortalığın adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 2’si çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vildan A. idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Y. idaresindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Her iki araç içerisinde de bulunan Vildan A., Dursun Y., Elveda Ü., Ömercan Ü., Ahmetcan Ü. ve Yunus Y. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce içlerinde çocuklarında bulunduğu yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen bölgede ekipler konu ile ilgili inceleme başlattı.



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