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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da feci kaza, kamyon 2 aracın üzerine devrildi

Sakarya’da feci kaza, kamyon 2 aracın üzerine devrildi

Olay yeri

Karya Trol 

-Sıcak görüntüler
-Kurtarma çalışmaları

( SAKARYA )- İtfaiye ekipleri araçtakileri kurtarmaya çalışıyor SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Bölgede çok sayıda ekip çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalan 2 araçta tanınmaz ve kullanılmaz hale geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.
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