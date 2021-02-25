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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya’da facia gibi kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı

Sakarya’da facia gibi kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk yaralı

Kaza bölgesi detaylar

Hastane Karya Bild Gesi Trol 

-Hurdaya dönen araç
-fotoğraflar

( SAKARYA )- Ağaca çarpan otomobil kağıt gibi ezildi SAKARYA

- Sakarya'da D-650 karayolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan Tofaş marka otomobil paramparça oldu. Kazada hurdaya dönen otomobil anne ile babaya mezar olurken, 4 çocuğu da yaralandı.Feci kaza, Sakarya D-650 Karayolunun Adapazarı Güneşler Mahallesi Sakarya Stadı mevkiinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun Karasu yönünde seyreden 41 GP 535 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpma sonucu paramparça olup adeta kağıda dönen otomobildeki Umut Karaduman ve Nesrin Karaduman isimli karı koca ola yerinde hayatını kaybetti. Aracın arka bölümünde bulunan çiftin 4 çocuğu ise feci kazada yaralandı. Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) ve çevre hastanelere kaldırıldı. Parçalara ayrılan otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Facia gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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