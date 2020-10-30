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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Sakarya’da etrafa ateş açarak paniğe neden olan şahıs yakalandı

Sakarya’da etrafa ateş açarak paniğe neden olan şahıs yakalandı

İtfaiye ekiplerin eve girişi

Polis Psikoloji Karya Akalan Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
-Detay

( SAKARYA ) -İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde evini yakan, elindeki tüfekle ateş ederek panik yaşatan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi uzun uğraşlar sonucu polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi 420. Sokak Işık Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşındaki F.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle evi yakacağını söyleyerek ailesine ve apartman sakinlerine panik yaşattı. Korku dolu anlar yaşayan aile durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören F.K. eline aldığı tüfekle havaya ateş ederek eve yaklaştırmadı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri ise uzun uğraşlar sonucu F.K.’yı ikna ederek yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken itfaiye ekipleri ise evde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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