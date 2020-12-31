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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya’da dün meydana gelen yangınla ilgili şok detaylar

Sakarya’da dün meydana gelen yangınla ilgili şok detaylar

arşiv görüntüler

( SAKARYA -ÖZEL)- Evini yaktığı iddia edilen şahıs 2014’te annesini boğazından bıçaklayarak öldürüp, 2 kardeşini de yaralamış SAKARYA

Polis Sağlık Ekibi Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün akşam meydana gelen ve kerpiç evin yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve evi kendisinin yaktığı iddia edilen şahsın, 6 sene önce annesini boğazından bıçaklayarak öldürdüğü ve 2 kardeşini de yaraladığı öğrenildi.Yangın, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Reşadiye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan iki katlı kerpiç evde çıktı. A.B. isimli 23 yaşındaki gencin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın, mahalleliyi de sokağa döktü. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen A.B.’nin yaşadığı evi kendisinin yaktığı öne sürüldü. Şahsın evin içerisinde olma ihtimaline karşı ekipler yangının ardından evde gerçekleştirdikleri arama çalışmalarında kişiye ulaşamadı.Annesini öldürüp, 2 kardeşini yaralamışÖte yandan, yaşanan yangın sonrasında şahıs ile ilgili şok detaylar ortaya çıktı. 17 yaşındayken 27 Kasım 2014 tarihinde eve alkollü şekilde geldiği iddia edilen A.B. ile 47 yaşındaki annesi Gülay B. arasında sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Cebinden çıkardığı bıçağı ile annesini önce bacağından daha sonra da boğazından bıçaklayan A.B., kavgayı ayırmak için araya giren 18 yaşındaki kardeşi Ayla B. ile 12 yaşındaki kardeşi S.B.’yi de yaraladı. Sesleri duyan komşuların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan kardeşlerin tedavisini yaptı. Anne Gülay B. olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekiplerince yakalanan A.B. ise cezaevine gönderildi. 6 senedir cezaevinde olduğu öğrenilen şahsın, 2 ay önce cezaevinden çıktığı ve Reşadiye Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi.
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