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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sakarya’da cadde ve sokaklar yaklaşık 1 ay sonra yeniden boş kaldı

Sakarya’da cadde ve sokaklar yaklaşık 1 ay sonra yeniden boş kaldı

Boş kalan cadde ve sokaklar

Sosyal Medya Hafta Sonu Polis Ekipleri Kabine Toplantısı Pazar Günü 

-Emniyet personellerinin denetimi

( SAKARYA -ÖZEL)- Risk haritasında 100 binde yüzde 241’lere çıkan kentte, hafta sonu kısıtlamaları tekrar başladı SAKARYA

- Korona virüs haritasında çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da yaklaşık 1 ay sonra yeniden uygulanmaya başlanan hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. 1 Mart’ta kontrollü normalleşme sürecine girilmesi ile beraber Sakarya’da sadece pazar günü tam kapanma şeklinde kısıtlama uygulanmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile yüksek riskli 58 ilde yeniden ek tedbirler getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı son risk haritasında vaka sayılarının 100 binde yüzde 241’lere çıktığı kentte, yaklaşık 1 ay sonra hafta sonu uygulanan kısıtlamalar yeniden başladı.
Pazartesi saat 05.00’de sona erecek kısıtlamalarda sadece görevli ve muaf kişiler sokağa çıkabilirken, market, fırın gibi hizmet sektörleri de 17.00’a kadar hizmet verebilecek. Şehrin en işlek yerleri olan Gar Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.
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