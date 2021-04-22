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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya’da balık lokantası alev alev yandı

Sakarya’da balık lokantası alev alev yandı

Lokantanın alevlere teslim olduğu anlar

İtfaiye Aracı Karya Bild Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( SAKARYA )- Lokantanın alev topuna döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir balık lokantası alevlere teslim oldu. Lokantanın alev topuna döndüğü anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Yangın, Karasu ilçesi Yeni Mahallesi İpsiz Recep Caddesi üzerinde Sinan Kara’ya ait bir balık lokantasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, balık lokantasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede yayılmasıyla işyeri adeta alev topuna döndü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Hızla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin yan binalar ile balık lokantalarına sıçraması önlendi. Uzun süren soğutma çalışmasının ardından balık lokantası, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi Sinan Kara, yangın sonrası içeriye girerek çaresiz bir şekilde yanan eşyalarına baktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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