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Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Sakarya'da ambulans ve 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Karya Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Vali Kaldırım’ın kaza yerinde yaralılar ile ilgilenmesi
-Kazaya karışan araçlar detaylar
-Detaylar

( SAKARYA )- Bölgeden geçen Sakarya Valisi Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu SAKARYA

- Sakarya D-650 karayolunda 1 ambulans ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Bölgeden geçen ve kazayı gören Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu.Kaza, D-650 karayolu Adapazarı istikameti Geyve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Geyve Boğazı mevkiinde 54 ABL 122 plakalı ambulans, 54 AFL 169 plakalı panelvan, 34 CFZ 142 ve 54 KK 622 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu F.O., B.K., E.K., H.K.K., A.B., S.T., A.M., A.U., A.B., S.B., E.U. ve R.O. olmak üzere toplamda 12 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında bölgeden geçen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, aracından inerek yaralılara yardımcı oldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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