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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sakarya’da alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Sakarya’da alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

vin alev alev yanışı

( SAKARYA ) -- Karla kaplı yollar itfaiyenin yangına müdahalesini güçleştirdi SAKARYA

Karya Yangın Yeri Harekete Geç Hayvan Yangına Müdahale 


- Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir ev alev alev yandı. Karla kaplı yol sebebi ile itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale edebildi. Yangın, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dikilitaş mevkiinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H.’nin tek başına yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sobaya odun attıktan sonra ahırdaki hayvanlarına bakmaya giden B.H. evinden dumanların yükseldiğini görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yolun karla kaplı olması sebebi ile yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Belediye ekiplerinin yolu açması ile birlikte olay yerine ulaşan itfaiye erleri yangına müdahale etti. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (AY-BCT-
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