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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Sakarya'da 3 sağlık çalışanı mahsur kaldı

Sakarya'da 3 sağlık çalışanı mahsur kaldı

Ekiplerin olay yerine gidişi

( SAKARYA )- Yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan sağlıkçılar, jandarma tarafından kurtarıldı SAKARYA

Mahsur Kaldı Sağlık Çalışanı İş Makinası Sağlıkçı Kar Yağışı 


- Sakarya Taraklı Karagöl mevkiine gezme amaçlı giderek, yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 3 sağlık çalışanı jandarma ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Taraklı Karagöl Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sağlık çalışanı olan M.A, M.O. ve M.Y., Akyazı'da bulunan yazlıklarından Karagöl Yaylasına geçmek isterken yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. M.A'nın jandarma ekiplerine ihbarda bulunmasıyla, AFAD ekipleri ve Taraklı Belediyesine konuyla ilgili bilgi verildi.
Mahdumlar Mahalle Muhtarı Harun Gündüz'e ait iş makinası ile jandarma ekipleri Karagöl mevkiine çıkarak, mahsur kalan 3 sağlık çalışanını kurtardı. Şahısların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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