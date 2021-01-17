Sakarya'da 3 sağlık çalışanı mahsur kaldı



- Sakarya Taraklı Karagöl mevkiine gezme amaçlı giderek, yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 3 sağlık çalışanı jandarma ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Taraklı Karagöl Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da sağlık çalışanı olan M.A, M.O. ve M.Y., Akyazı'da bulunan yazlıklarından Karagöl Yaylasına geçmek isterken yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. M.A'nın jandarma ekiplerine ihbarda bulunmasıyla, AFAD ekipleri ve Taraklı Belediyesine konuyla ilgili bilgi verildi.

Mahdumlar Mahalle Muhtarı Harun Gündüz'e ait iş makinası ile jandarma ekipleri Karagöl mevkiine çıkarak, mahsur kalan 3 sağlık çalışanını kurtardı. Şahısların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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