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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak operasyonu

Sakarya’da 152 polisin katılımı ile şafak operasyonu

Ekiplerin operasyona gidişi

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Şafak Operasyonu 

-Evlere baskın yapılma anı
-Aramalardan detaylar
-Emniyetten şahısların çıkartılışı

( SAKARYA )- Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi: 15 gözaltı SAKARYA

- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 152 personelin katılımıyla 12 ayrı adreste yapılan operasyonlarda; uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL paraya el konulurken, 15 şahıs yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sabah saat 05.00’de eş zamanlı olarak Şafak Operasyonu düzenlendi.
İl genelinde uyuşturucı madde kullanan, bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik Erenler ilçesi Yeni Mahalle bölgesinde toplam 12 ayrı adreste 17 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 15 şahıs yakalandı, 2 şahsın ise yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 155 gram esrar maddesi, 44 gram sentetik cannabinoid, 2 kuru sıkı tabanca, 1 el yapımı ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 27 adet 9x19 mm fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 TL para ele geçirildi. Yakalanan şahıslar ile ilgili adli süreç başlatıldı. (BCT-
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