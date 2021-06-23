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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

SAKARYA - Cinsel istismar davasında yargılanan sanığa 10 yıl 5 ay hapis cezası

- Mahkeme önü - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan'ın açıklamaları Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.F.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdurun ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşmayı izledi.Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatini istedi.Söz alan mağdurun annesi ve babası, mütalaaya diyecek bir şeylerinin olmadığını belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.
Müşteki avukatları da ceza yönündeki mütalaaya kısmen katıldıklarını, beraate yönelik görüşe katılmadıklarını ifade ederek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Söz verilen sanık E.F.Ş, suçlamaları ve iddiaları kabul etmedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini ve tahliyesini talep etti.Kararını açıklayan heyet, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.F.Ş'nin, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. - Duruşma sonrası açıklamaDuruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, bir çocuğun cinsel istismarcıya karşı sesini çıkardığını söyledi.

Sanığın 10 yıl 5 ay hapis cezası almasına değinen Özkan, "Çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Bu davanın peşinde olacağız." dedi.
Derneğin avukatı Mine Rana Kahramanoğlu da kararın hukukçuları memnun etmediğini, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.
- Süreç Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe 2 Eylül 2020'de tutuklanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ile "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Sivil Toplum Kuruluşu Cumhuriyet Savcısı Cinsel İstismar Hapis Cezası Kız Çocuğu 

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