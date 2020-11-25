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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişinden görüntüler - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler - Polis ekiplerinin gerginliği yatıştırmasından görüntüler Sakarya 'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Güneşler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları fark eden ev sakinleri dışarı çıkarken, bitişikte bulunan vatandaşlar da evlerini boşalttı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.Alevler itfaiye erlerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Bazı vatandaşlar da ekiplere yardım etmeye çalıştı.Bu arada olay mahallinde kısa süreli yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Polis Karya Polis Ekipleri 

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