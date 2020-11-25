Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi



Görüntü Dökümü: - Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Sakarya ’da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldiSAKARYA (AA) - Sakarya ’nın Sapanca ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.Hacımercan Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişiye ait iki katlı evin ahşap bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.İki katlı yapının kullanılamaz hale geldiği yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Karya Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement