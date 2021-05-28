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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

SAKARYA - Bir sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği site ve çevresi - Yaralıların ambulansa taşınması - Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları - Site sakinlerinden Enes Şimşek'in kazaya ilişkin açıklamaları Sakarya 'da sitenin bahçesine devrilen araçtaki 5 kişi yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari aracın sitenin bahçesine devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Recep Ü'nün (66) kullandığı 54 ZU 885 plakalı hafif ticari araç, 15 Temmuz Camili Mahallesi Küme Evleri mevkisinde bir sitenin bahçesine devrildi.Kazayı gören site sakinleri, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Araçta sıkışan sürücü ile Zehra Ü. ve 3 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Site sakini Enes Şimşek, gazetecilere, bir ses duyduklarını ve ilk etapta ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

"Sonrasında ne olduğunu gördük ve şok olduk. Büyük bir kaza, verilmiş sadakaları varmış. Ekipler hemen gelip müdahale etti. Burada bu tür kazalar oluyor." diyen Şimşek, önlem alınmasını istedi.

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç Sağlık Personeli Polis Ekipleri 

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