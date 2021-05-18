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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

- Yangına müdahale edilmesi - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Sakarya 'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.Yeşilyurt Mahallesi 5820'nci Sokak'ta oturan Necmi Soral'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.Öte yandan dumandan etkilenen Necmi Soral, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Jandarma Karya Yangına Müdahale 

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