SAKARYA - Bina boşluğuna düşen yavru sansar itfaiye ekiplerince kurtarıldı
- İtfaiye ekiplerinin yavru sansarı taşıması - İtfaiye erinin kurtarma anını anlatması - Yavru sansarın görüntülenmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir binanın boşluğuna düşen ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yavru sansar, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Sakarya Üniversitesi kampüsündeki bir binanın çatı boşluğundan yavru sansar düşmesi ihbarını alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, hayvanı düştüğü boşluktan kurtardı.İtfaiye ekiplerince taşıma kabıyla grup amirliğine getirilen yavru sansara yemek ve su verildi. Haber verilmesi üzerine itfaiye amirliğine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri yavru sansarı tedavi altına aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yapılan açıklamada, Sakarya İtfaiyesinin yaşamın içinde olan tüm canlıların huzuru için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğu belirtildi.Ekiplerin vatandaştan gelen evcil veya yabani tüm hayvanların kurtarma ihbarlarını değerlendirdiğini, sokaktaki tüm dostların yardımına koştuğu aktarılan açıklamada, "Son olarak üniversite kampüsünde kurtardığımız yavru sansar, görev sahamızda bir süre personelimize eşlik ettikten sonra doğal ortama götürmek üzere Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Can taşıyan ve nefes alan tüm canlıların huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşaması için, ekiplerimiz nöbetlerinin başındadır." denildi.
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