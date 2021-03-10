Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

SAKARYA - Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

- İnşaattan detay görüntüler - Yusuf Başaran'ın cenazesinin ambulansa taşınması Sakarya 'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldüSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Hendek Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde yapımı süren 4 katlı apartman inşaatında çalışan Yusuf Başaran asansör boşluğuna düştü.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle boşluktan çıkarılan Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerine gelen Başaran'ın yakınları fenalaştı.Başaran'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis Cenaze Asansör Boşluğu Avcılık Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement