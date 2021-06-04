Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SAKARYA - Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

- Yaralının hastaneye getirilmesi - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeler yapmasıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.İddiaya göre, Kamışlı Mahallesi'nde aralarında daha önce de husumet bulunan akrabalar arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ş; amcası Saffet, yengesi Nuran ve kuzeni Gökhan Ş'ye tabancayla ateş etti.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri Saffet ve eşi Nuran Ş.'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.Ağır yaralanan Saffet - Nuran Ş çiftinin çocukları olan Gökhan Ş. ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.Saldırgan Y.Ş'nin gözaltına alındığı ve yaralı olduğu öğrenildi.Jandarmanın olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - Olayın geçmişiSalih ve Saffet Ş. kardeşler arasında 5 Mayıs'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Salih Ş, silahıyla ateş etmiş, bu sırada araya girmeye çalışan Saffet Ş'nin eşi Nuran Ş, kurşun isabet etmesi sonucu ayağından yaralanmıştı.Öte yandan, Salih Ş'nin bugünkü silahlı kavganın şüphelisi Y.Ş'nin babası olduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma Karya Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement