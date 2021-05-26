Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAKARYA - Akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

SAKARYA - Akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntülerSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi'nde ikamet eden akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada A.M. G.M. ve E.M. çeşitli yerlerinden yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılırken bir kişi özel araçla hastaneye götürüldü.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis Hastane Karya Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement