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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sakartepe rampasında yoğun sis...Görüş mesafesi 5 metreye düştü

Sakartepe rampasında yoğun sis...Görüş mesafesi 5 metreye düştü

sakartepe rampasında oluşan sis detay

( MUĞLA )- Muğla’da dün başlayan sağanak yağış nedeniyle 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü MUĞLA

Uzunlu Sağanak Yağış Gesi 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yağış ve fırtına uyarısının yapıldığı Muğla’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış devam ediyor. Yağış nedeniyle özellikle 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında yoğun sis oluştu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin sadece izinli araçların yola çıkması sonucu Sakartepe rampasında fazla araç yoğunluğu yaşanmadı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Kızılağaç-Akyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.
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