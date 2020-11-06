Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı - KARS

- Sakaltutan Geçidi - Kar yağışı - Karayolu - Karayolunda sevreden araçlar - AA Muhabiri Cüneyt Çelik'in anonsuSakaltutan Geçidi'nde kar yağışıKARS (AA) - Kars - Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.Kentte üç gündür aralıklara devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken bazı besiciler hazırlıksız yakalandı.Sakaltutan Geçidi'ndeki sürücüler de kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kars - Iğdır kara yolunda da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken beyaza bürünen Hanlar Geçidi sürücülere zor anlar yaşattı.Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
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