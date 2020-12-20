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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu

Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu

Yaralıdan detay

Polis Sağlık Ekipleri 

-Ambulans içinden planlar
-Ambulansın hareketi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki genç, şakalaştığı esnada arkadaşını havalı tüfekle yaraladı. Saçma parçası ile yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş yanlarında bulunan tek saçma havalı tüfekle şakalaşmaya başladı.
S.K. arkadaşı A.A., ile tek saçma havalı tüfekle şakalaşmaya başladı.
Bu sırada tüfek birden ateş alarak S.K’yı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden tek saçma ile yaralanan S.K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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